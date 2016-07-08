تمهيدا لإلغائها.. مركز الميزان يطالب بوقف إصدار أحكام الإعدام في غزة

غزة / سما /

عبر مركز الميزان لحقوق الانسان عن قلقة من استمرار العمل بعقوبة الاعدام في الاراضي الفلسطينية في ظل التوجهات العالمية المتنامية لإلغائها، وانضمام فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام مجددا تأكيده على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، فإنه يعبر في الوقت ذاته عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة في

وطالب مركز الميزان بوقف إصدار أحكام الإعدام، وإلغاءها تماماً، وإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة، وتحقيقاً لمقاصد القانون.

وقال الميزان في بيان له تعقيبا على اصدار محكمة بغزة حكما بالاعدام انه بهذا الحكم يرتفع مجموع أحكام الإعدام منذ بداية العام الحالي 2021، وحتى وقت إصدار البيان إلى (7) أحكام، صدرت جميعها في قطاع غزة، والـ (25) منذ انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، وهو سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام بتاريخ 18/3/2019.

وأصدرت هيئة محكمة بداية غزة صباح يوم الاثنين الموافق 4/10/2021، حكماً جديداً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (أ.د)، (29 عاماً)، من سكان محافظة غزة، حيث أدانت هيئة المحكمة المتهم بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المواطن وسيم الديري (35 عاماً)، من سكان المحافظة نفسها، وذلك عن تهمة القتل قصدًا، وإيقاع أذى بليغ والاعتداء وحمل أسلحة نارية وأدوات مؤذية بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

هذا وكان شجاراً قد وقع بين أقارب من عائلة واحدة، عند حوالي الساعة 13:30 من مساء يوم الجمعة الموافق 8/7/2016، في حي الصبرة بمدينة غزة، واستخدم في الشجار الأسلحة النارية، ما تسبب في مقتل الشاب وسيم أحمد محمد الديري (35 عاماً)، وإصابة (5) آخرين من بينهم سيدة وطفل بجراح وصفتها المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بالطفيفة والمتوسطة.