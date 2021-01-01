إغلاقات وانتشار للشرطة الاسرائيلية في حي الشيخ جراح

القدس المحتلة / سما /

لليوم الثاني على التوالي، تواصل شرطة الاحتلال إغلاق مداخل حي الشيخ جراح في القدس، والانتشار في الشوارع والطرقات، لتأمين احتفالات المستوطنين داخل الحي.

ونصبت الشرطة الحواجز على كافة مداخل الحي، وأغلقت عدة شوارع، لتأمين وصول حافلات المستوطنين الى المكان لإقامة الصلوات والاحتفالات الخاصة، كما نصبت خيمة للشرطة وأخرى لاحتفالات المستوطنين، وسط قيود على حركة السكان والأهالي.

نهى عطية – من السكان- أوضحت أن احتفالات المستوطنين متواصلة منذ عصر أمس حتى اليوم، وسط تضيق على السكان، موضحة أن مركبات السكان بحاجة لتصريح للخروج والدخول الى الحي، بينما حافلات المستوطنين ومركباتهم تتجول في المكان، لافتة الى نصب الشرطة خيمة بمحاذاة باب وسور منزلها الأمر الذي يشكل عائقا على تحركهم من جهة، وخوف للأطفال من جهة ثانية .

كما وضعت الشرطة السواتر الحديدية على طول أحد الشوارع الرئيسية للحي خصصته لسير المستوطنين.

وتسببت الاغلاقات في الشوارع أزمات مرورية في مدينة القدس .