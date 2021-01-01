لجان المقاومة تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة "الاسرى المضربين عن الطعام "

غزة / سما /

أكدت لجان المقاومة في فلسطين، أن معركة الاسرى المفتوحة مع العدو الصهيوني ومصلحة سجونه الاجرامية هي معركة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته ومن خلفه مقاومته الباسلة .

وأشارت لجان المقاومة الى أن الاسرى الابطال في سجون العدو الصهيوني هم راس المواجهة والحربة في صراعنا المستمر والمفتوح مع العدو الصهيوني الفاشي .

وشدد لجان المقاومة، على أنها لن تتخلى عن اسرانا في سجون العدو الصهيوني وباستيلاته الفاشية ونؤكد دعمنا واسنادنا لهم ولن نسمح لكيان الارهاب والاجرام ومصلحة سجونه الاستفراد بهم .

ودعت، اهلنا وجماهير شعبنا في الداخل المحتل والقدس والضفة وغزة والشتات الى هبة جماهيرية ورسمية لمساندة الاسرى الابطال في انتزاع مطالبهم وحقوقهم وحريتهم من انياب العدو الصهيوني المجرم .

وأوضحت أن العدو الصهيوني وقادة مصلحة سجونه المجرمين يتحملون المسئولية الكاملة عن حياة "الاسرى المضربين عن الطعام "وابطال نفق الحرية" وكل الاسرى البواسل الذين يتعرضون لابشع انواع التنكيل والتعذيب والاجرام الصهيوني .

ونوهت الى أن العدو الصهيوني واهم اذا اعتقد ان الشعب الفلسطيني الحر ومقاومته الابية سيتركان الاسرى يواجهون الهجمة البربرية التي تقوم بها مصلحة السجون ضد الاسيرات والاسرى الابطال وحدهم .

وفي ختام بيانها، وعدت لجان المقاومة، الاسرى الأبطال كافة بان تبقى قضيتهم على راس مهام ابطال الوية الناصر صلاح الدين .