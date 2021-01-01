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تعطيل الموافقة على مساعدة واشنطن لإسرائيل في تمويل القبة الحديدية

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعطيل الموافقة على مساعدة واشنطن لإسرائيل في تمويل القبة الحديدية



واشنطن /سما/

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الليلة الماضية (الثلاثاء)، طلب الديمقراطيين بالموافقة بالإجماع ودون مناقشة على تقديم مساعدة مالية بقيمة مليار دولار لإسرائيل، لتمويل "القبة الحديدية".

وقدم الاقتراح السناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الدولة، في حين اعترض على ذلك السناتور الجمهوري راند بول، ونتيجة لذلك تم نقل التشريع إلى إجراء عادي قد يستغرق عدة أسابيع، وفق هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وزعم بول أنه "يدعم إسرائيل، ولكن المناقشة كانت ضرورية لتوضيح مصدر التمويل أولا"، مشيرا إلى أنه "يجب تحويل الميزانيات من صندوق المساعدات لأفغانستان".

وأضاف: "أنا أؤيد إسرائيل، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقدم أموالا لا تملكها".

وصوت مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق، بأغلبية ساحقة، لصالح تشريع لتقديم مليار دولار لإسرائيل لتحديث منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي.

وأيد المجلس التشريع بواقع 360 صوتا مقابل اعتراض ثمانية.

وجاء التصويت بعد يومين فقط من زيادة التمويل في مشروع قانون إنفاق أوسع، حيث ألغى مجلس النواب الأمريكي بندا يتعلق بتمويل القبة الحديدية الإسرائيلية بقيمة مليار.

"RT"

#اسرائيل #القبة الحديدية #الولايات المتحدة #مجلس الشيوخ الأمريكي #مساعدة مالية

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