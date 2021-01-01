  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بينيت يعلن انتصار إسرائيل على فيروس كورونا

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يعلن انتصار إسرائيل على فيروس كورونا



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إنه يبدو أن البلاد "انتصرت في المعركة ضد فيروس كورونا".

وأشار نفتالي إلى انخفاض عدد الإصابات الجديدة وحالات الإصابة الخطرة بفيروس كورونا، لافتا إلى "إغلاق أقسام العلاج من هذا الفيروس في المستشفيات".

وأوضح بينيت أن "كل ذلك تم دون ولو يوم واحد من الإغلاق أو قيود صارمة"، مضيفا: "لا يمكننا أن ننتهج نهج اللامبالاة تجاه العدوى، إذ أنها قد تعود، وعليه فإن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لمواجهة هذا الاحتمال".

وشدد على أن "الهدف هو تنظيم عمل الجهاز التعليمي في البلاد بشكل اعتيادي مع أقل عدد من حالات الحجر الصحي"، موضحا أنه "تم ابتياع 30 مليون آلية فحص سريع لهذا الفيروس". 

#الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت #فيروس كورونا #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

عطل مفاجئ يصيب فيسبوك وانستغرام وواتساب

صحيفة: حماس تحذر "إسرائيل" عبر مصر وهذا موقف الحركة من صفقة التبادل..

قناة عبرية تزعم :الرئيس عباس يوافق على مناقشة مسألة رواتب الأسرى مع "إسرائيل"

العطل العالمي.. السر في ما فعله "فيسبوك" في الصباح

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي غزة

تفاصيل جديدة عن قضية مقتل نزار بنات: اللجنة الأمنية وضعته على رأس قائمة المطلوبين

هل يُفقِد المرض قُدرة أردوغان على حكم تركيا؟.. مشاهد مرصودة له فاقدًا للتوازن وعاجزًا عن التذكر

الأخبار الرئيسية

مصادر تكشف تفاصيل حوار حماس بالقاهرة: لا تقدم في ملف الاسرى

مستوطنات

ميديا بارت: 4 بنوك فرنسية متواطئة في تطوير المستوطنات بالقدس الشرقية والضفة الغربية

الصحة: تسجيل 14 حالة وفاة و 1,278 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

موقع عبري : الموساد اختطف جنرالا ايرانيا من سوريا ونقله الى افريقيا

مفوض الاونروا: مهاجمة الوكالة وإضعافها لن يمحو أو يلغي 5,7 مليون لاجئ مسجل من فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية