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دعم الصحفيين تنظم لقاءً تفاعلياً بعنوان "المحتوى الرقمي وأسباب نجاح الحملات الرقمية الإعلامية"

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعم الصحفيين تنظم لقاءً تفاعلياً بعنوان "المحتوى الرقمي وأسباب نجاح الحملات الرقمية الإعلامية"



غزة / سما /

نظمت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الثلاثاء، لقاء تفاعلي بعنوان في مكتبها بمدينة غزة، بحضور عدد من الصحفيين والاعلامين والمختصين في الاعلام الاجتماعي.
جاءت هذه الورشة، ضمن سلسلة فعاليات وأنشطة تنظمها لجنة دعم الصحفيين، في إطار تطوير المهارات الصحفية للصحفيين والإعلاميين.

وأكد سائد حسونة، المختص في الإعلام الاجتماعي، أهمية دور الحملات الرقمية الإعلامية في مناصرة القضايا السياسية والاجتماعية التي تحظى باهتمام واسع من الجمهور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى التأثير فيهم وإيصال الرسالة بطريقة واضحة.

وأوضح حسونة، أن الحملات الرقمية ومن خلال اتباع الأساليب والمعايير الصحيحة في نشر المحتوى، تستطيع التأثير وبقوة على الجمهور وجهات الاختصاص والضغط وصولاً لحل القضية المطروحة. 

من جهته، استعرض المختص في الإعلام الرقمي، المدرب يوسف الحسني، أهمية الحملات الرقمية ووظائفها وأهميتها وأساليب نجاحها.

وتطرق الحسني، إلى خطوات تنظيم الحملات الإعلامية وفق المعايير والطرق الصحيحة في طرح القضية، والقدرة على التأثير وصولاً للغاية المنشودة.

#لجنة دعم الصحفيين

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