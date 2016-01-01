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النقض في غزة تؤيد حكم الإعدام في قضية مقتل المواطن "أبو سيدو"

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
النقض في غزة تؤيد حكم الإعدام في قضية مقتل المواطن "أبو سيدو"



غزة / سما /

أصدرت محكمة النقض في غزة اليوم الثلاثاء، حكمها المؤيد لمحكمة الاستئناف والقاضي بحكم الإعدام على قاتل المجني عليه محمود فرحان أبو سيدو ، وذلك عن عدة تهم أهمها القتل قصداً ودخول ملك الغير بقصد إرتكاب جرائم وذلك خلافاً لمواد القانون.

وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت حكم محكمة بداية غزة والقاضي بإدانة المتهم “بالقتل قصداً”، وتأييد حكم الإعدام بحقه. وقد أكد رئيس هيئة النقض أنه بصدور الحكم في الطعن المشار إليه أعلاه يكون الحكم سالف الذكر نهائياً حسب الأصول.

يشار إلى أن المواطن أبو سيدو قتل منتصف 2016 فجرًا على مدخل بيته في حي الدرج شرق مدينة غزة.

#محكمة النقض في غزة

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