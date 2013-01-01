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نقابة المعلمين تُصدر بياناً صحفياً بمناسبة يوم المعلم العالمي

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة المعلمين تُصدر بياناً صحفياً بمناسبة يوم المعلم العالمي



غزة / سما /

أصدرت نقابة المعلمين مساء يوم الثلاثاء، بياناً صحفياً بمناسبة يوم المعلم العالمي.

وقالت نقابة المعلمين: "الزملاء والزميلات: نبرق لكم بأسمى عبارات التهنئة والتبريكات، لكل معلم ومعلمة يقف على رأس عمله، قابضاً على الجمر، يتحدى الخطوب، ويسير وسط المخاطر، حاملاً رسالته النبيلة، ليحفظ الأجيال، ويحمى الوطن".

وأضافت: "نوجه كلمتنا لمعلمينا الذين ما زالوا يسطرون بصبرهم وصمودهم، أروع ملاحم البطولة في وجه الاحتلال والحصار الجائر والانقسام".

وتابعت: "سيسجل لكم التاريخ بأنكم ضحيتم بالغالي والنفيس، من أجل الحفاظ على جيل بأكمله من الضياع، في وقت عزت فيه التضحيات، ليس غريباً على أمثالكم مثل هذه الصفات، فأنتم من تجرعتم مرار الأيام وعلقمها، لكي تصنعوا لأبنائنا شهداً خالصاً سائغاً للشاربين، فلا نبالغ في وصفكم بأنكم كنتم ولازلتم وستبقون كالنحل في خلاياه، وكالنخل في عليائه، وكالجلمود في صلابته، فطبتم وطاب غراسكم".

وأردفت: "تمر علينا هذه المناسبة، في ظل وباء فتاك، يعصف بالعالم أجمع، ورغم ذلك يستمر المعلمون في تقديم الخدمة للطلاب، بشتى الوسائل المتاحة، وقدم المعلمون نموذجاً مبدعاً، أثبت للجميع دوره الأساسي، ولا بديل عن المعلم، وهنا نسجل شكرنا وتقديرنا لجموع معلمينا البواسل في الوطن والشتات".

وأشارت إلى أنه رغم حجم المعاناة التي تعصف بواقعنا، من احتلال وحصار وانقسام وقلة الزاد، إلا أن معلمينا يحملون أمانة الجيل، ويقفون يؤدون رسالتهم بكل اقتدار.

وقالت: "وإننا في نقابة المعلمين سنحمل مطالب المعلمين، ضمن سلسلة من الخطوات، لتفعيل لائحة المعلم 2013م، ومجموعة من المطالب العادلة لفئات المعلمين المختلفة، لتحسين الوضع الإداري والمالي".

وأكّدت على على ضرورة حماية المؤسسة التعليمية، وتكاثف جهود جميع المؤسسات الرسمية والأهلية، حفظاً للأجيال والمجتمع.

#نقابة المعلمين #يوم المعلم العالمي #فلسطين

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