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إحصائية حول سرطان الثدي في قطاع غزة لعام 2020

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حول سرطان الثدي في قطاع غزة لعام 2020



غزة / سما /

نشرت وزارة الصحة في غزة إحصائية حول سرطان الثدي في قطاع غزة للعام 2020.

وقالت الوزارة، إنها سجّلت 324 حالة جديدة مصابة بسرطان الثدي خلال العام الماضي.

وذكرت أن معدل حدوث سرطان الثدي 16 حالة لكل 100 ألف من السكان، و32 سيدة لكل 100 ألف من الإناث.

وأشارت الوزارة إلى أن سرطان الثدي يمثل 32% من أنواع السرطانات التي تصيب الإناث، فيما يمثل 14.3% من وفيات السرطانات، بينما تبلغ نسبة إصابة الرجال بسرطان الثدي  من إجمالي حالات السرطان 1.2%. 

وللتوعية حول سرطان الثدي، أطلقت وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام حملة بعنوان "#أنت_الأمل_لا تتأخري_بالفحص" ضمن الحملة العالمية لشهر أكتوبر الوردي. 

#غزة #وزارة الصحة #سرطان الثدي

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