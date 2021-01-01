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كشف جديد .. داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف جديد .. داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن آلية السفر عبر معبر البري ليوم غدٍ الأربعاء. 

وقالت الهيئة، إن السفر غدا سيكون للمتبقي من الحافلة العاشرة من الكشف السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (130) من الكشف الجديد (2021/33).

وذكرت أن إجراء فحص كورونا للحافلة الأولى من الكشف الجديد اليوم وفوراً في المراكز الصحية بجميع المحافظات على النحو التالي:

- الأربعاء 10/6: فحص الحافلتين (2+3).

- الخميس 10/7: فحص الحافلتين (4+5).

- الأحد 10/10: فحص الحافلتين (6+7).

- الإثنين 10/11: فحص الحافلتين (8+9).

- الثلاثاء 10/12: فحص الحافلة العاشرة.

رابط الكشف الجديد (اضغط هنا)أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن آلية السفر عبر معبر البري ليوم غدٍ الأربعاء. 

وقالت الهيئة، إن السفر غدا سيكون للمتبقي من الحافلة العاشرة من الكشف السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (130) من الكشف الجديد (2021/33).

وذكرت أن إجراء فحص كورونا للحافلة الأولى من الكشف الجديد اليوم وفوراً في المراكز الصحية بجميع المحافظات على النحو التالي:

- الأربعاء 10/6: فحص الحافلتين (2+3).

- الخميس 10/7: فحص الحافلتين (4+5).

- الأحد 10/10: فحص الحافلتين (6+7).

- الإثنين 10/11: فحص الحافلتين (8+9).

- الثلاثاء 10/12: فحص الحافلة العاشرة.

رابط الكشف الجديد (اضغط هنا)

#الهيئة العامة للمعابر والحدود #قطاع غزة #كشوفات سفر #الية السفر #وزارة الداخلية

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