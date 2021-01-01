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تنمية طوباس تنظم زيارات ميدانية لكبار السن في منازلهم

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنمية طوباس تنظم زيارات ميدانية لكبار السن في منازلهم



طوباس /سما /

 نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة طوباس ممثلة بنائب مدير المديرية رنده أبو سحلية ورئيس قسم المسنين سناء دراغمة عدداً من الزيارة الميدانية لكبار السن بمنازلهم في منطقة طمون ذلك بالتعاون مع المؤسسات الشريكة ضمن فعاليات يوم المسن العالمي، واستمع الوفد لأبرز احتياجات كبار السن وقدم الهدايا الرمزية لهم.

نائب مدير المديرية رنده أبو سحلية تحدثت حول الزيارات قائلة:” تأتي الزيارات لعدد من كبار السن المسجلين ضمن قوائم مديرية تنمية طوباس انطلاقا من احترام كرامة كبار السن فهم ذاكرتنا الجماعية والحفاظ عليهم واجب أخلاقي واجتماعي وديني وحقوقي وانساني.”

وتابعت أبو سحلية ،” تقدم وزارة التنمية عدداً من الخدمات لكبار السن أبرزها الخدمات الايوائية عبر مركز بيت الاجداد التابع للوزارة اضافة لشراء الخدمة الايوائية والخدمات النهارية من الجمعيات العاملة في المجال اضافة لتقديم الأجهزة الطبية المساعدة والمساعدات النقدية والغذائية. “

وشكرت أبو سحلية، كل الشركاء في القطاع العام والخاص على تعاونهم لاحياء فعاليات يوم المسن العالمي والاطلاع على احتياجاتهم لتلبيتها.

#مديرية التنمية الاجتماعية #طوباس

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