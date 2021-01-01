محافظ نابلس يستقبل الفنصل السياسي البريطاني

نابلس / سما /

استقبل محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، اليوم الثلاثاء، القنصل السياسي البريطاني في القدس، جورجينا وودهاوس هيلز، بحضور طاقم العلاقات العامة والاعلام في المحافظة.

ورحب اللواء رمضان بالقنصل “هيلز”، متطرقا الى الاوضاع السياسية والامنية التي وصل لها الشعب الفلسطيني نتيجة الاحتلال.

كما استعرض انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين وخصوصاً في بلدة بيتا التي ارتقى منها عدد من الشهداء اضافة الى العديد من الجرحى.

وتناول المحافظ رمضان ممارسات الاحتلال القائمة على اساس السيطرة على الارض الفلسطينية والتي تقف عائقاً امام تحقيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67 خلافا لكل القوانين والأعراف الدولية.

كما أكد على أن المجتمع الدولي يتحرك فقط لمصلحته تحت شعارات حقوق الانسان دون أن ينظر لما يعانيه الشعب الفلسطيني نتيجة اعتداءات المستوطنين التي تتم بحماية من جيش الاحتلال.

وشدد اللواء رمضان على ضرورة خروج الاحتلال من أراضي دولة فلسطين على حدود عام 67 لتحقيق السلام والأمن الذي يسعى إليه شعبنا.

بدورها، أكدت “هيلز” على دعم بريطانيا لمبدأ حل الدولتين، وسعيها لتحقيق التقدم في هذا الاطار.

وعبرت عن تعاطفها مع الأوضاع الفلسطينية المعقدة وتفهمها لكل مجريات الأمور، مؤكدة على الحاجة الملحة لتحقيق السلام للشعبيين الفلسطيني والاسرائيلي.