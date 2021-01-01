اسرائيل تقرر ادخال الشاباك للوسط العربي "لتحديد مواقع الاسلحة"

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس وحدة شرطة اسرائيل لمكافحة الجريمة في الوسط العربي جمال حكروش إن الشاباك سيساعد في جمع معلومات استخبارية عن المواطنين العرب بخصوص الأسلحة غير المشروعة.

وأشار في مقابلة لقناة كان العبرية: "لن ترى الجيش الإسرائيلي والشاباك في الشوارع العربية...لا تزال الشرطة تتمتع بالسيطرة والسلطة لكننا بحاجة الى تعزيزات ".

وأضاف يتعين على الجيش وقف تهريب هذه الأسلحة من الثغرات الحدودية والقواعد العسكرية ومناطق السلطة الفلسطينية".

وقال حكروش" ان الشباب العربي قنبلة موقوتة. أكثر من ثلث خريجي الثانوية العامة بلا عمل - ومن السهل عليهم أن يتورطوا في الجريمة. نريد مخاطبة الشباب قبل أن يتم إلقاؤهم في شارع.

وفي غضون ذلك اوضح المسشتار القانوني للحكومة الاسرائيلية ان مكافحة الجريمة ليس من صلاحيات الشباك واختصاصه بما في ذلك حيازة الاسلحة غير القانونية مؤكدا ان بندا معين في القانون يسمح للحكومة بتوسيع هذه الصلاحيات الا انه لم يتم استخدام هذا البند .ومع ذلك يمكن للجهاز التعاون مع الشرطة في هذا المضمار