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وزير الخارجية الايرلندي يوضح موقف بلاده بشأن معاملة الأسرى

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الايرلندي يوضح موقف بلاده بشأن معاملة الأسرى



دبلن /سما/

خلال جلسة البرلمان الايرلندي التي عُقدت الخميس 30 سبتمبر 2021 وفي معرض رده على أسئلة احد نواب البرلمان ، أكد وزير الخارجية سايمون كوفيني بإن ايرلندا ذكّرت إسرائيل مرارًا وتكرارًا بقابلية تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، ولا سيما الالتزامات بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

ومن الجدير بالذكر أنه منذ أن شغلت أيرلندا مقعدًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يناير / كانون الثاني، فهي تنتهز الفرص لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية فيما يتعلق بالوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة كما ان ايرلندا وخلال المراجعة الدورية الشاملة لإسرائيل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام 2018 ، قدمت توصية إلى إسرائيل بشأن معاملة المحتجزين. كما أكد الوزير انه اثار هذه القضايا بنفسه مباشرة مع السلطات الإسرائيلية خلال زياراته للمنطقة. وأضاف كوفيني خلال الجلسة أن كلا من أيرلندا والاتحاد الأوروبي يقدمان الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية الإسرائيلية والفلسطينية التي تنشط في تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بمعاملة الأسرى.

#البرلمان الايرلندي #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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