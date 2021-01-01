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أمريكا تشتري منظومات إسرائيلية لزيادة دقة النيران

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تشتري منظومات إسرائيلية لزيادة دقة النيران



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "إسرائيل ديفينس" المتخصص في الشؤون العسكرية، أن سلاح البحرية الأمريكي قرر شراء عدة منظومات من شركة "سمارت شوتير" الإسرائيلية، لزيادة دقة النار لقطع الأسلحة الخفيفة المنصوبة على القطع البحرية بهدف التصدي للطائرات المسيرة.
 
وأشارت شركة "سمارت شوتر" إلى أن خطر الإصابة من جراء الطائرات المسيرة آخذ في التنامي، وأن منظوماتها أثبتت القدرة على التصدي لهذا التهديد على أساس أنظمة السلاح والذخيرة المتواجدة حاليًا في القوارب.
 
يُشار إلى أن إسرائيل وجمهورية التشيك وقعتا صباح اليوم صفقة ضخمة بمبلغ 620 مليون دولار، وبموجبها ستبيع إسرائيل لها أربع بطاريات للدفاع الجوي من نوع "سبايدر" من صنع شركة "رفائيل" للصناعات العسكرية.
 
كما ستشتري التشيك أجهزة رادار من انتاج الصناعات الجوية الإسرائيلية.

#اسرائيل #الولايات المتحدة #منظومات إسرائيلية

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