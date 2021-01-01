تشكيل مجلس وزراء خاص للمساواة بين الجنسين في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء على تشكيل مجلس وزراء خاص للمساواة بين الجنسين.



وذكر موقع "والا" العبري بأن المجلس سيكون برئاسة وزير النقل والسلامة على الطرق رئيسة حزب العمل عضو الكنيست ميراف ميخائيلي.



وأوضح أن اللجنة الوزارية التي ستتألف من 9 وزراء ستتولي صياغة سياسات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتنفيذ جميع البرامج الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك برنامج منع العنف ضد المرأة.



ونوه الموقع إلى أن المجلس سيتعامل مع صياغة سياسات واستراتيجيات لمكافحة الاعتداء الجنسي ومعالجة الفجوات في الأجور، ورعاية النساء المستضعفات وغير ذلك.