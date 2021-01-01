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نادي الأسير: الأسرى نفّذوا اليوم أولى خطواتهم النضالية التي أعلنوا عنها

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: الأسرى نفّذوا اليوم أولى خطواتهم النضالية التي أعلنوا عنها



رام الله / سما /

أكّد نادي الأسير، أنّ الأسرى في عدة سجون نفّذوا اليوم الثلاثاء، أولى خطواتهم النضالية التي أعلنوا عنها، والتي تتمثل في الاعتصام في ساحات السجون أو ما تُسمى "بالفورة" مرتدين لباس "الشاباص" والذي يعني أنهم مستعدون للمواجهة.

وأوضح النادي في بيان، أن ذلك تم في سجون: "نفحة، إيشل، ريمون، ومجدو، وهداريم"، فيما أقدمت إدارة السجون على إغلاق سجن "عوفر" بالكامل بدعوى أن هناك معلومات حول نية لتنفيذ عملية طعن.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ هذه الخطوة تأتي في سياق رفض الأسرى لإجراءات إدارة السّجون التّنكيلية التي ضاعفتها بحقّهم بعد عملية "نفق الحرّيّة"، حيث توافقَ الأسرى على برنامج نضالي تدريجي لمدة أسبوع، وتشكيل لجنة طوارئ وطنية من كافة الفصائل، لا سيما أنّ الحوارات التي استمرت بشأن مطالبهم طوال الفترة الماضية، لم تؤدِ إلى حلٍ جذريّ.

وأوضح نادي الأسير، أنّ يوم غد سيواجه الأسرى ما يُسمى "الفحص الأمنيّ" بدق الشبابيك، وذلك استكمالًا للخطوات التي أعلنوا عنها.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #خطوات تصعيدية

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