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عباس زكي يوجه نداء عاجلا للأحزاب والقوى العربية لنصرة الأسرى المضربين عن الطعام

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
عباس زكي يوجه نداء عاجلا للأحزاب والقوى العربية لنصرة الأسرى المضربين عن الطعام



رام الله / سما /

وجّه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي، نداء عاجلا للأحزاب والقوى الوطنية في الوطن العربي لبذل قصارى جهودها من خلال الحكومات والهيئات الدولية والحكومات الصديقة ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية للوقوف مع الأسرى المضربين عن الطعام الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن كرامة وضمير هذه الأمة من المحيط إلى الخليج.

ويواصل سبعة في سجون الاحتلال الإسرائيلي الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، وهم: كايد الفسفوس المضرب منذ 82 يوما، وهناك خطورة شديدة على حالته الصحية، ومقداد القواسمة المضرب منذ 76 يوما، وعلاء الأعرج منذ 58 يوما، وهشام أبو هواش منذ 50 يوما، ورايق بشارات منذ 45 يوما، وشادي أبو عكر منذ 42 يوما، وحسن شوكة المضرب منذ نحو 15 يوما.

#عباس زكي #حركة فتح #القوى الوطنية والإسلامية #الاسرى المضربين عن الطعام

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