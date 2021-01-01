لجنة الانتخابات تنظم لقاءات توعوية في الخان الأحمر ومناطق مهددة بالاستيطان

رام الله / سما /

تنفذ لجنة الانتخابات المركزية حملة توعوية شاملة في كافة الهيئات المحلية المشمولة بالمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، والبالغ عددها 376 هيئة.

ونظمت اللجنة وفق بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، حملات توعية وتسجيل ميدانية في الهيئات المحلية المستحدثة، التي تجري فيها الانتخابات المحلية للمرة الأولى، وعددها سبع هيئات، وهي: (الخان الأحمر، فراسين، إبزيق، خربة يرزة، روابي، خشم الكرم، خربة ام الخير).

ففي محافظة القدس، عقدت اللجنة عدة لقاءات توعوية بهدف حث المواطنين على التسجيل للانتخابات المحلية بما يضمن حقهم بالمشاركة، حيث بدأت أولى هذه الفعاليات بعقد لقاء في الهيئة المحلية الجديدة وهي الخان الأحمر، المهددة بالهدم والترحيل من قبل قوات الاحتلال.

وجرى خلال هذه اللقاءات التأكيد على أهمية التسجيل كشرط للمشاركة في الانتخابات ترشحاً واقتراعاً، إلى جانب توضيح إجراءات وطرق التسجيل وتقديم الاعتراضات لتصحيح البيانات والاعتراض على الغير، مع الإشارة إلى أهمية إجراءات الانتخابات في الهيئات المستحدثة التي ستشهد العملية الانتخابية للمرة الأولى.

ونفذت اللجنة عملية تسجيل ميداني (من بيت لبيت) في قرية الخان الأحمر، حيث عمل طاقم التسجيل على زيارة منازل المواطنين وتسجيل من تنطبق عليه الشروط، إلى جانب فتح مركز للتسجيل والنشر والاعتراض في الخان الأحمر، وتوزيع مطبوعات توعوية وارشادية متنوعة.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية افتتحت 38 مركزاً للتسجيل والنشر والاعتراض في جميع الهيئات المحلية في محافظة القدس المشمولة في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021 والبالغ عددها 27 هيئة، وذلك لتمكين المواطنين من الاطلاع على سجل الناخبين والتأكد من بياناتهم والاعتراض والتسجيل.

يشار إلى أن حملة التوعية انطلقت بالتزامن مع بدء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، والتي تستمر حتى مساء يوم الخميس المقبل، ويمكن لأي مواطن يرغب وتنطبق عليه الشروط التسجيل من خلال مراكز التسجيل والنشر والاعتراض في جميع أنحاء الضفة وفي مكاتب المناطق الانتخابية، وعبر الموقع الالكتروني للجنة الانتخابات (www.elections.ps).