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محافظ سلطة النقد يطلع المبعوث الأميركي على تطورات الجهاز المصرفي

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ سلطة النقد يطلع المبعوث الأميركي على تطورات الجهاز المصرفي



رام الله / سما /

 أطلع محافظ سلطة النقد فراس ملحم، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأميركي هادي عمرو، على مستجدات الجهاز المصرفي الفلسطيني، وجهود سلطة النقد للحفاظ على استقراره.

جاء ذلك خلال لقاء ملحم، في رام الله بالمسؤول الأمريكي والوفد المرافق، بحضور نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة.

واستعرض ملحم، خلال اللقاء، آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، والجهود المبذولة من قبل سلطة النقد للحفاظ على متانته واستقراره، والخطط التطويرية التي يجري العمل عليها.

وتطرق المحافظ إلى أهم الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا على الفئات المتضررة، وجهود سلطة النقد بشأن تشجيع النمو الاقتصادي من خلال سياساتها المالية، ودورها في توفير التمويل للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من خلال صندوق استدامة.

وأكد اهتمام سلطة النقد في تطوير العلاقات المصرفية الفلسطينية مع مختلف الجهات الدولية ذات العلاقة، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي الفلسطيني.

من جانبه، أشاد عمرو بالقطاع المصرفي الفلسطيني ومتانته، باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، ودوره الهام في دعم وتنمية المشاريع الاقتصادية وتطويرها.

#سلطة النقد #فراس ملحم #هادي عمرو

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