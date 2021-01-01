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اشتيه: حريصون على حماية الديمقراطية الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه: حريصون على حماية الديمقراطية الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة



رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في رام الله، وفدا من نقابة المهندسين برئاسة النقيب نادية حبش.

وهنأ اشتية النقابة وأعضاءها على نجاح انتخابات الدورة العشرين للنقابة، مشيدا بالأجواء الديمقراطية والإيجابية التي سادت عملية الاقتراع، مؤكدا الحرص على مواصلة حماية الديمقراطية الفلسطينية والجهود لإجراء الانتخابات العامة، وإلزام إسرائيل بإجرائها في القدس.

واطّلع رئيس الوزراء من أعضاء النقابة على أهم احتياجات النقابة، وخططها التطويرية للنهوض بعمل النقابة والمهندسين، إضافة الى بحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الحكومة والنقابة خاصة في مجال الخطط التنموية الوطنية والحد من البطالة في صفوف الشباب والخريجين.

ووضع اشتية الوفد في صورة الأوضاع السياسية والمالية الصعبة التي تواجهها الحكومة في ظل انسداد الأفق السياسي، وتوقف الدعم والمساعدات الدولية.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #نقابة المهندسين #الانتخابات الفلسطينية

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