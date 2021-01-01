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الصحة: تسجيل 14 حالة وفاة و 1,278 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: تسجيل 14 حالة وفاة و 1,278 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.4% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "أريحا والأغوار 25، سلفيت 11، طوباس 12، بيت لحم 28، طولكرم 22، جنين 34، رام الله والبيرة 51، ضواحي القدس 10، نابلس 36، الخليل 30، قلقيلية 1، قطاع غزة 1018".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "أريحا والأغوار 12، سلفيت 10، طوباس 12، بيت لحم 14، طولكرم 209، جنين 64، رام الله والبيرة 79، ضواحي القدس 26، نابلس 157، الخليل 40، قلقيلية 22، قطاع غزة 1056".

وسجلت 8 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، نابلس 3، طولكرم 2، الخليل 1.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 71 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 184 مريضا، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات كورونا #قطاع غزة #الضفة الغربية #المحافظات الفلسطينية

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