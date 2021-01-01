القاهرة: لا انفراجة في المحادثات غير المباشرة بين اسرائيل وحماس

وكالات - سما-

قالت مصادر مطلعة على الاتصالات بين مصر وحمــــ اس لوكالة الأنباء السعودية (واس) ، ان لا انفراج في المحادثات بين "إسرائيل" وحمــــاس في ملفات عدة .

وقالت الوكالة ان مصادر في حمـــاس ابلغت المصريين في القاهرة بإن هناك جهات في قطاع غزة يمكن أن تفجر الوضع.

واضافت أن شخصيات بارزة في حمــــ اس تحدثت للمصريين عن استمرار اقتحام اليهود إلى الحرم القدسي، وأن السياسة الإسرائيلية تشكل إجراءات تفجيرية، كما كان الحال عشية جولة القتال الأخيرة.

كما أثار كبار مسؤولي حمـــاس حسب الوكالة السعودية قضية إعادة إعمار قطاع غزة والقضية الفلسطينية الداخلية مع مصر.

وأكدت مصادر مصرية لوكالة الأنباء السعودية وجود جهود جادة لحل القضية الفلسطينية الداخلية، وتسريع إعادة إعمار القطاع وتحسين الأوضاع عند معبر رفح.