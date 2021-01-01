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موقع عبري : الموساد اختطف جنرالا ايرانيا من سوريا ونقله الى افريقيا

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري : الموساد اختطف جنرالا ايرانيا من سوريا ونقله الى افريقيا



القدس المحتلة / سما /

 أفاد موقع "واللاه" العبري نقلا عن صحيفة العربي اليوم أن تصريحات بينيت حول الطيار رون اراد تتعلق بعملية يُزعم أن الموساد نفذها داخل الأراضي السورية ، حيث تم اختطاف جنرال إيراني ونقله إلى إحدى الدول الأفريقية حيث تم استجوابه وإطلاق سراحه فيما بعد.

وبحسب التقرير ، يرجح أن يكون الإيرانيون قد تابعوا العملية بعد وقوعها ، لكن حسب ما ارودته الصحيفة العربية فان بينت كان يشير الى عملية نفذها الموساد داخل الأراضي السورية قامت خلالها وحدة تابعة له باختطاف جنرال إيراني ونقله الى احدى الدول الافريقية والتحقيق معه ثم اخلاء سبيله، ومن المرجح ان الإيرانيين تتبعوا العملية بعد حدوثها، واكتشفوا من اين تم ادارتها، ومن المرجح ان بينت كان يشير الى هذه العملية تحديدا، وان عملية الاختطاف مرتبطة بمخطط الموساد للبحث عن مصير الأسير الطيار الإسرائيلي رون أراد.

رون آراد هو طيار اسرائيلي سقطت طائرته في 16 اكتوبر عام 1986 عند قيام إسرائيل بغارات على مناطق جنوب لبنان وقبضت عليه حركة امل في ذلك الوقت ومنذ ذلك الحين مصيره غير معروف، ويقال أن حركة أمل سلمته لحزب الله.

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