  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كشف جديد .. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف جديد .. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء



غزة/ سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن آلية السفر عبر معبر البري ليوم غدٍ الأربعاء. 

وقالت الهيئة، إن السفر غدا سيكون للمتبقي من الحافلة العاشرة من الكشف السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (130) من الكشف الجديد (2021/33).

وذكرت أن إجراء فحص كورونا للحافلة الأولى من الكشف الجديد اليوم وفوراً في المراكز الصحية بجميع المحافظات على النحو التالي:

- الأربعاء 10/6: فحص الحافلتين (2+3).

- الخميس 10/7: فحص الحافلتين (4+5).

- الأحد 10/10: فحص الحافلتين (6+7).

- الإثنين 10/11: فحص الحافلتين (8+9).

- الثلاثاء 10/12: فحص الحافلة العاشرة.

رابط الكشف الجديد (اضغط هنا)

الأكثر قراءة اليوم

عطل مفاجئ يصيب فيسبوك وانستغرام وواتساب

صحيفة: حماس تحذر "إسرائيل" عبر مصر وهذا موقف الحركة من صفقة التبادل..

قناة عبرية تزعم :الرئيس عباس يوافق على مناقشة مسألة رواتب الأسرى مع "إسرائيل"

العطل العالمي.. السر في ما فعله "فيسبوك" في الصباح

تفاصيل جديدة عن قضية مقتل نزار بنات: اللجنة الأمنية وضعته على رأس قائمة المطلوبين

وزير الصحة الاسرائيلي يوضح بشأن اجتماعه مع ابو مازن.. ساعر والليكود يعتبراه صفعة و“بلا معنى”

الأردن.. الديوان الملكي يكشف حقيقة وجود ثروات سرية للملك عبدالله الثاني في الخارج

الأخبار الرئيسية

موقع عبري : الموساد اختطف جنرالا ايرانيا من سوريا ونقله الى افريقيا

مفوض الاونروا: مهاجمة الوكالة وإضعافها لن يمحو أو يلغي 5,7 مليون لاجئ مسجل من فلسطين

k

الرئيس عباس لوفد "ميرتس": هذا ما أبلغتنا به مصر ..

54482

والد شاليط يهاجم أولمرت بعد تصريحاته حول نجله : جلعاد ليس رامبو ولم تكن أنت أمام الرصاص

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية