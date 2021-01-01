  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يخطر بوقف البناء بمنزل ويصور مساكن وخياما جنوب الخليل

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اخطارا بوقف البناء لمنزل في قرية لاصيفر، وصورت عددا من المنازل والمنشآت والخيام في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور، إن قوات الاحتلال سلمت المواطن محمود خليل ابو قبيطه، اخطارا يقضي بوقف البناء لمنزل في قرية لاصيفر المحاذية لمستوطنة "بيت يتير" جنوب الخليل، وصورت عددا من المنازل والخيام في قرية سوسيا، وسط مخاوف المواطنين من قيام قوات الاحتلال بهدمها في وقت لاحق.

وتتعرض التجمعات السكانية في مسافر يطا لعمليات هدم متواصلة للمنازل والخيام والكهوف، الى جانب عمليات التخريب للممتلكات والأراضي الزراعية والآبار وغيرها.

#الاحتلال #الخليل

الأكثر قراءة اليوم

عطل مفاجئ يصيب فيسبوك وانستغرام وواتساب

صحيفة: حماس تحذر "إسرائيل" عبر مصر وهذا موقف الحركة من صفقة التبادل..

قناة عبرية تزعم :الرئيس عباس يوافق على مناقشة مسألة رواتب الأسرى مع "إسرائيل"

العطل العالمي.. السر في ما فعله "فيسبوك" في الصباح

تفاصيل جديدة عن قضية مقتل نزار بنات: اللجنة الأمنية وضعته على رأس قائمة المطلوبين

وزير الصحة الاسرائيلي يوضح بشأن اجتماعه مع ابو مازن.. ساعر والليكود يعتبراه صفعة و“بلا معنى”

الأردن.. الديوان الملكي يكشف حقيقة وجود ثروات سرية للملك عبدالله الثاني في الخارج

الأخبار الرئيسية

موقع عبري : الموساد اختطف جنرالا ايرانيا من سوريا ونقله الى افريقيا

مفوض الاونروا: مهاجمة الوكالة وإضعافها لن يمحو أو يلغي 5,7 مليون لاجئ مسجل من فلسطين

k

الرئيس عباس لوفد "ميرتس": هذا ما أبلغتنا به مصر ..

54482

والد شاليط يهاجم أولمرت بعد تصريحاته حول نجله : جلعاد ليس رامبو ولم تكن أنت أمام الرصاص

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية