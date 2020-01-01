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شاكيد : السماح للإسرائيليين بالسفر لدبي دون الحاجة الى تأشيرة

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيد : السماح للإسرائيليين بالسفر لدبي دون الحاجة الى تأشيرة



القدس المحتلة / سما /

اتفقت إسرائيل والإمارات بشأن تأشيرات السفر بين البلدين، ويقضي الاتفاق على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول، حيث سيتم رفع التأشيرة للإسرائيليين من السفر والدخول لدبي بدءا من العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة عقب الاتفاقيات المتبادلة بين البلدين، والتي من شأنها تعمل على زيادة عدد المسافرين الإسرائيليين إلى الإمارات.

وأعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، اليوم الثلاثاء، التي تزور دبي، عن هذه الإعفاءات بشأن تأشيرة الدخول، وذلك عقب اللقاء مع نظيرها الإماراتي، سيف بن زايد آل نهيان.

وأضافت شاكيد في إعلانها "نتحدث عن اتفاق متبادل. إذا استمر الانخفاض في معدلات الإصابة بالفيروس، فإن إسرائيل ستفتح الأجواء في أوائل تشرين الثاني /نوفمبر للسياح المطعمين".

كما أوضحت شاكيد في المقابلات "لماذا نعارض إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل، وكيف استولت المنظمات الإرهابية في الواقع على كل الأراضي التي انسحبت منها إسرائيل"، على حد تعبيرها.

وتشارك وزيرة الداخلية الإسرائيلية في مؤتمر "إكسبو" بدبي لزيارة الجناح الإسرائيلي الذي أقيم في حدث تشارك فيه إسرائيل للمرة الأولى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سيسمح للإسرائيليين بدخول مدينة دبي الإماراتية دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، على أن يسري الاتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والإماراتي، في العاشر من أكتوبر الجاري.

ورجحت أن تؤدي هذه الخطوة الجديدة في إطار الاتفاقيات المتبادلة، إلى زيادة عدد المسافرين الإسرائيليين إلى المدينة الإماراتية.

ووقعت إسرائيل في 15 أيلول/سبتمبر2020، في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحضوره، "اتفاقية إبراهام"، بموجبها تم الاتفاق على إقامة علاقات مع الإمارات والبحرين.

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