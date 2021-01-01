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حماس: مشاركة السلطة في معرض “إكسبو دبي” تعطي غطاءً للتطبيع

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مشاركة السلطة في معرض “إكسبو دبي” تعطي غطاءً للتطبيع



غزة/ سما /

انتقدت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، مشاركة السلطة في معرض “إكسبو دبي” بالرغم من مشاركة وفد من الاحتلال، قائلة إن المشاركة تعطي “غطاءً للخطوات التطبيعية التي تقوم بها بعض الأطراف في المنطقة، وتضعف مسار مقاومة التطبيع”.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، “إن مشاركة السلطة في المعرض تشكل تراجعا عن موقف أعلنته سابقًا بأنها لن تشارك في المعرض بسبب مشاركة الوفد الاحتلالي، وهو ما يشجع أطراف التطبيع على مواصلة هذا المسار”.

وأضاف، “من المؤسف أن تأتي مشاركة السلطة في معرض إكسبو دبي، في الوقت الذي دعى فيه البرلمان الأوروبي وأطراف كثيرة لمقاطعته”.

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