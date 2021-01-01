  1. الرئيسية
  2. الصحة

علماء يخترعون جهازا يعالج الاكتئاب عن طريق غرسه في الجمجمة

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
علماء يخترعون جهازا يعالج الاكتئاب عن طريق غرسه في الجمجمة



وكالات / سما /

طوّر علماء أمريكيون جهازًا بحجم علبة الثقاب يوضع في الجمجمة ويتصل بالدماغ لمعالجة مرض الاكتئاب الحاد.

قامت شابة بعمر 36 عاما تدعى سارة، بتثبيته منذ أكثر من عام وتقول إنه غيّر حياتها، حيث أن الجهاز يعمل باستمرار، لكن لا يتم تشغيل نظام العلاج إلا عندما يحتاج المريض، وفقا لمجلة "نيتشر ميديسين" الأمريكية.

في السنوات الأخيرة، شهدت سارة عددًا كبيرًا من محاولات العلاج الفاشلة، بما في ذلك مضادات الاكتئاب والعلاج بالصدمات الكهربائية، وذكرت أنها كانت تعاني كل يوم، وبالكاد تستطيع التحرك، وفقا للمجلة.

بعد تركيب الجهاز وتشغيله، شعرت بالبهجة وأكدت أن حياتها قد تغيرت للأفضل، وبعد فترة تخلصت من أفكار الانتحار التي كانت تسيطر عليها في السابق، وأشارت إلى أنه بعد مرور عام على تركيب الجهاز ليس له أي آثار جانبية.

قالت الدكتورة كاثرين سكانجوس إن التكنولوجيا تستهدف "سلسلة الاكتئاب" في دماغ المريض، فالجهاز قادر على التنبؤ عندما تكون أعراض الاكتئاب شديدة، ويخطط العلماء لاختبار التكنولوجيا على المزيد من المرضى المصابين بالاكتئاب الشديد لمعرفة ما إذا كان بإمكانها مساعدة الآخرين.

في وقت سابق، حددت الطبيبة أولغا كوتوفا طرقًا لتجنب الاكتئاب الموسمي في فصل الخريف، وقالت طبيبة الأعصاب، إنه من أجل استبعاد اضطرابات المزاج التي تؤدي إلى الاكتئاب، من الضروري تشغيل أكبر عدد ممكن من أجهزة الإضاءة في المنزل والعمل، كما أنه من الضروري بشكل خاص الذهاب إلى الفراش في الوقت المحدد والحصول على قسط كافٍ من النوم، وهذا سيساعد على التأقلم مع إعادة الهيكلة الموسمية للجسم.

#علماء #الجمجمة #الاكتئاب #علاج

الأكثر قراءة اليوم

عطل مفاجئ يصيب فيسبوك وانستغرام وواتساب

صحيفة: حماس تحذر "إسرائيل" عبر مصر وهذا موقف الحركة من صفقة التبادل..

قناة عبرية تزعم :الرئيس عباس يوافق على مناقشة مسألة رواتب الأسرى مع "إسرائيل"

العطل العالمي.. السر في ما فعله "فيسبوك" في الصباح

تفاصيل جديدة عن قضية مقتل نزار بنات: اللجنة الأمنية وضعته على رأس قائمة المطلوبين

وزير الصحة الاسرائيلي يوضح بشأن اجتماعه مع ابو مازن.. ساعر والليكود يعتبراه صفعة و“بلا معنى”

الأردن.. الديوان الملكي يكشف حقيقة وجود ثروات سرية للملك عبدالله الثاني في الخارج

الأخبار الرئيسية

مفوض الاونروا: مهاجمة الوكالة وإضعافها لن يمحو أو يلغي 5,7 مليون لاجئ مسجل من فلسطين

k

الرئيس عباس لوفد "ميرتس": هذا ما أبلغتنا به مصر ..

الصحة : 8 وفيات و1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

54482

والد شاليط يهاجم أولمرت بعد تصريحاته حول نجله : جلعاد ليس رامبو ولم تكن أنت أمام الرصاص

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية