دراسة: تلقي لقاح الإنفلونزا لـ6 سنوات متتالية يقلل خطر الإصابة بالخرف

وكالات / سما /

توصلت دراسة جديدة إلى أن تلقي لقاح الإنفلونزا لمدة 6 سنوات متتالية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف.



وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد قام باحثون من كلية الطب بجامعة سانت لويس في الولايات المتحدة بتتبع ما يقرب من 70 ألف شخص تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر، وقد راقبوا الأشخاص الذين تلقوا لقاح الإنفلونزا لعدة سنوات متتالية وبحثوا فيما إذا كانوا قد أصيبوا بالخرف لاحقاً.



وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة Vaccine، أن تلقي لقاح الإنفلوانزا لست سنوات متتالية أو أكثر يسهم في خفض خطر الإصابة بالخرف بمعدل 14 في المائة.



وأشار الباحثون إلى أن السبب في ذلك قد يرجع إلى أن لقاح الإنفلونزا يزيد من نشاط الخلايا المناعية في الجهاز العصبي المركزي، والمسؤولة عن إصلاح الضرر الذي يمكن أن يؤدي إلى الخرف.



وكتب الفريق في نتائج الدراسة أن «لقاحات الإنفلونزا يمكن أن تكون وسيلة رخيصة ومنخفضة المخاطر لعلاج الخرف».



ويعاني واحد من كل 14 شخصاً فوق سن 65 عاماً من الخرف، فيما يؤثر المرض على واحد من كل ستة أشخاص فوق سن الثمانين.



ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المصابين بالخرف في العالم 130 مليوناً بحلول عام 2050، ما يجعله مشكلة صحية عامة متنامية.