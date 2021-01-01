الصحة الإسرائيلية: انحسار موجة كورونا الرابعة والإصابات الخطيرة بانخفاض

القدس المحتلة / سما /

شخصت 3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، أمس الإثنين، فيما واصلت إصابات كورونا الخطيرة في الانخفاض في مؤشر لتراجع وانحسار الموجة الرابعة للجائحة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت الإحصاءات تراجع الإصابات النشطة لتتوقف عند 37553 حالة نشطة، بينما ارتفعت وفيات كورونا إلى 7843 حالة وفاة بعد تسجيل 7 وفيات، أمس الإثنين، وتواصل البلدات المدرجة ضمن القائمة الحمراء بالتراجع وتوقفت عند 24 بلدة، بعد أن كانت أكثر من 50 بلدة مصنفة حمراء في الأسبوع الماضي.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد 751 مصابا، بينهم 505 في حالة خطيرة في تراجع ملحوظ بالإصابات الخطيرة التي تجاوزت بالأسبوع الماضي أكثر من 600 حالة، كما تم ربط 198 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما سجل مُعامل تناقل العدوى انخفاضا وتوقف عند 0.74.

وتواصل وزارة الصحة عبر صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة إجراء فحوصات كورونا، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية أخذ 123736عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 2.7% منها موجبة.

ومع تراجع موجة كورونا الرابعة، تواصل وزارة الصحة حملة التطعيم لتلقي الجرعة الثالثة، حيث تلقى، أمس الإثنين، 51 ألف شخص الجرعة الثالثة ضد الفيروس، الأمر الذي يضمن لهم الاستفادة من امتيازات الشارة الخضراء الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الجاري، علما أن 3.6 مليونا تلقوا الجرعة الثالثة وتشملهم الشارة الخضراء الجديدة.

وقال البروفيسور، ران بليتسر، إن تأثير اللقاح الثالث بدأ في إظهار علاماته على بيانات ومعدلات الإصابات التي تسجل، وأوضح أنه يأمل أن تلحظ المستشفيات ذلك قريبا وتتراجع معالجة إصابات كورونا في المستشفيات.

ويعتقد أنه في حالة لم يتسبب عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة والتعليم الوجاهي لارتفاع مجددا في إصابات كورونا، سيكون من الملزم إعادة النظر في التقييدات وتعليق الإجراءات المشددة.