مانشستر يونايتد يستقر على بديل بول بوجبا

وكالات / سما /

تضع إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي كافة الخيارات المُتاحة أمامها فيما يتعلق بنجم الفريق الفرنسي بول بوجبا، الذي يرتبط اسمه دوماً بخطوة رحيل مُحتمل عن النادي.

وينتهي عقد بوجبا الحالي مع الشياطين الحُمر في يونيو المُقبل، ولم يتوصل الطرفان بعد لتمديد التعاقد، مع وجود عدة أندية أبدت اهتمامها بخدماته.

وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلاً عن كالتشيو ميركاتو فإن اليونايتد بدأ في مُراقبة نجم ميلان العاجي فرانك كيسييه لبحث إمكانية ضمه مُستقبلاً.

وذكر التقرير أن ليس اليونايتد وحده المُهتم بخدمات لاعب الوسط الشاب، فهناك أيضاً نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وشدد التقرير على أن إدارة الشياطين الحُمر تأمل أن تنجح في الإبقاء على بوجبا، ولكن لديها قائمة خياراتها في حالة رحيله.

ويبلغ كيسييه من العُمر 24 عاماً وسبق له اللعب لناديي أتالانتا وتشيزينا، ولكن يبقى ميلان هو المحطة الأبرز في مسيرته حتى الآن، وخاض مع الفريق 191 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 30 هدفاً، وصنع 15 هدفاً لزملائه.