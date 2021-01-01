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الصحة : 8 وفيات و1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 8 وفيات و1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 8 حالات وفاة و1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3504 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1056 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 173494 إصابة بينها 17892 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 154180 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1422.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 337 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 212.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 428860 شخصًا.

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