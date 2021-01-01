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الرئيس عباس لوفد "ميرتس": هذا ما أبلغتنا به مصر ..

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس لوفد "ميرتس": هذا ما أبلغتنا به مصر ..



القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لوفد حزب ميرتس إن الجانب المصري أبلغ السلطة الفلسطينية بأنه "لا يوجد احتمال لعملية سياسية" إسرائيلية – فلسطينية، وفق ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء.

واستقبل عباس، مساء أول من أمس، وفدا من حزب "ميرتس" برئاسة وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله.

ويذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التقى برئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في شرم الشيخ في 13 أيلول/سبتمبر الفائت. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة المصرية حينها أنه "عقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

وعبر بينيت في عدة مناسبات عن رفضه لقاء عباس، على خلفية رفضه لحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية. وأعرب بينيت عن تحفظه من لقاء وزير الأمن، بيني غانتس، مع عباس في نهاية آب/أغسطس الماضي، رغم مصادقته على عقد هذا اللقاء.

وأمس، رفضت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييلت شاكيد، دعوة وجهها لها عباس للقاء في مقر المقاطعة في رام الله. ووجه عباس الدعوة إلى شاكيد عبر وفد "ميرتس".

وأتى رفض شاكيد لدعوة عباس عبر تغريدة على حسابها على "تويتر" كتبت فيها "لن يحدث. لن ألتقي أحد منكري المحرقة (بالإشارة إلى عباس) الذي يقاضي جنود الجيش الإسرائيلي في محكمة لاهاي، ويدفع لقتلة اليهود. ليلة سعيدة".

وأفاد موقع "واللا" الإلكتروني بأن عباس قال لأعضاء حزب "ميرتس" الذين اجتمع بهم، "أنا مهتم بلقائها. قولوا للوزيرة شاكيد إنني أريد مقابلتها"، وتساءل عباس "لماذا تخافون الحديث معي؟ فلتحضر وتقول كل ما تريد وأنا سأصغي لها. أعرف أن لديها آراء صعبة جدا، ولكن حتى لو اتفقنا على 1% فقط، فسيكون ذلك بمثابة تقدم".

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