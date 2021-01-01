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محاولة جديدة من باريس لحرمان ريال مدريد من مبابي

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محاولة جديدة من باريس لحرمان ريال مدريد من مبابي



وكالات / سما /

أقدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على محاولة جديدة بغية حرمان نظيره الإسباني، ريال مدريد، من أي فرصة للتعاقد مع نجمه كيليان مبابي في الفترة المقبلة.

وعمل ريال مدريد حثيثاً على انتداب مبابي من باريس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الأخير رفع راية العصيان ولم يوافق على أي عرض تقدم به الميرينجي على طاولته.

وينتهي عقد مبابي الحالي مع باريس في يونيو المقبل، ما يعني أن اللاعب يحق له التفاوض والاتفاق مع أي ناد آخر علناً بدايةً من يناير المقبل، لينضم لفريقه القادم في صفقة انتقال حر بمجرد نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الإثنين، أن باريس تقدم بعرضين مختلفين تماماً على طاولة مبابي على أمل أن يقبل اللاعب بأي منهما ويوقع على عقد جديد يبقيه لسنوات قادمة في بارك برانس.

وأوضحت الصحيفة المدريدية أن العرض الأخير الذي قدمه باريس لمبابي شمل راتباً سنوياً صافياً “بعد دفع الضرائب” يبلغ 25 مليون يورو.

وينوي باريس المحاولة مع مبابي بعرض ثالث على طاولته في الأيام القليلة المقبلة، في محاولة جديدة وجادة للتوصل معه إلى اتفاق للبقاء.

#كيليان مبابي #باريس سان جيرمان #مبابي

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