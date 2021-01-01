حزب "الليكود" يعزز من قوته في استطلاع إسرائيلي جديد

القدس المحتلة / سما /

بيّن استطلاع للرأي أجرته القناة 13 العبرية، أن حزب "الليكود" برئاسة زعيم المعارضة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، تعززت قوته التمثيلية في الكنيست، في انتخابات تجري اليوم، ليصل إلى 34 مقعدًا.



وعربيًا، تحصل القائمة المشتركة على 7 مقاعد، بينما تحصل الموحّدة (الإسلامية الجنوبيّة) على 4 مقاعد، وفقًا للاستطلاع الذي أجري بالتزامن مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست.



وأظهر الاستطلاع حصول حزب "تيكفا حداشا" الذي يترأسه وزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر، على 4 مقاعد.



وبحسب الاستطلاع، تتمتع أحزاب اليسار والوسط المشاركة في الائتلاف الحكومة باستقرار نسبي، إذ تحصل في انتخابات تجري اليوم، على نتائج مقاربة لما حققته في الانتخابات السابقة.



ويستثنى حزب "ميرتس"، الذي كان قد نجح باستقطاب ناخبين من حزب "يش عتيد" ونجا من الاختفاء من الخريطة السياسية الإسرائيلية، من هذه المعادلة، إذ أظهرت النتائج تقلص كتلة ميرتس البرلمانية في انتخابات تجري اليوم، إلى 4 مقاعد برلمانية.



وبعد عودة ناخبي "يش عتيد" إلى قاعدتهم الطبيعية، يحصل الحزب الذي يترأسه وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، على 22 مقعدًا.



ويحصل حزب "يمينا" الذي ترأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، على 7 مقاعد من أصل 120.



وجاءت نتائج الاستطلاع فيما يتعلق بسائر الأحزاب على النحو الآتي: "شاس" - 9 مقاعد، العمل - 6 مقاعد، "كاحول لافان" - 8 مقاعد، "الصهيونية الدينية" - 7، "يهودت هتوراه" - 7 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" - 6 مقاعد.



وفي حال أجريت الانتخابات اليوم، فإن أحزاب الائتلاف الحكومي ستحصل على 59 مقعدًا مقابل 54 لأحزاب المعارضة و7 مقاعد للقائمة المشتركة.



وحول الرضى من أداء رئيس الحكومة نفتالي بينيت، 3% راضون جدًا عن أداءه، 31% راضون و24% ليس الى هذه الدرجة راضين و35% ليسوا راضين عن اداءه.