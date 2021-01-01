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كواليس إيقاف قرار إقالة كومان من برشلونة!

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كواليس إيقاف قرار إقالة كومان من برشلونة!



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن كواليس مناقشة برشلونة لمصير المدرب الهولندي رونالد كومان، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في "الليغا".

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة، اجتمع مع نائبه رافائيل يوسيتي على الغذاء الخميس الماضي.

وأعرب لابورتا عن غضبه من هزيمة برشلونة ضد بنفيكا، وقال إن الوضع مع كومان غير قابل للحل، لا سيما أن المدرب يصر على اللعب بثلاثة لاعبين في الخلف ووضع اللاعبين الشباب على مقاعد البدلاء.

وأشارت إلى أن وسائل الإعلام وأعضاء مجلس إدراة برشلونة، أدركوا من هذا الاجتماع أن مباراة أتلتيكو مدريد، ستكون الأخيرة لكومان مع "البرشا".

وعقب نشر الإعلام الإسباني الجمعة قرار إقالة كومان عقب مباراة أتلتيكو حال الهزيمة السبت، قرر لابورتا الاتصال بالمدرب الهولندي للتحدث معه حول أوضاع الفريق.

وكان المدرب أول من تفاجأ بهذه المكالمة، كما أنه رتب لعقد لقاء مع لابورتا، قبل أن يستقل الفريق طائرة أخرى للذهاب إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو.

وبعد ذلك الاجتماع، بعث لابورتا برسالة إلى أعضاء مجلس إدارة برشلونة على "واتس آب"، ليبلغهم أن المدرب الهولندي مستمر مع الفريق.

وفعل لابورتا هذا الأمر، لأن معظم إدارة برشلونة ظنوا أن كومان سيرحل يوم السبت، ولم يرغب الرئيس أن يعلم الأعضاء من الإعلام أن موقفه تغير صوب المدرب الهولندي.

وأشار لابورتا إلى أن كومان مستمر بغض النظر عن نتيجة مباراة أتلتيكو، وأن المدرب الهولندي يستحق هامشا من الثقة.

#برشلونة #كومان #الليغا

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