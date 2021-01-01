هالاند يحدد موعد اختيار فريقه الجديد

وكالات / سما /

حدد النجم النرويجي إيرلينج هالاند، هداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني، موعد حسم وجهته المقبلة بخصوص الفريق الذي سيلعب له في الموسم المقبل.

وارتبط هالاند في الأشهر الماضية بإمكانية الرحيل عن دورتموند في ظل صراع كبار أوروبا على الحصول على توقيعه لكن اللاعب ظل في النهاية في صفوف فريق سيجنال إيدونا بارك.

وأكد الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو أن ريال مدريد يرغب بالفعل في التعاقد مع هالاند، وأجرى عدة اجتماعات مع وكيل أعماله مينو رايولا من أجل التوصل إلى اتفاق لنقله لسانتياجو بيرنابيو.

ولم يتخذ هالاند القرار حتى الآن بخصوص فريقه القادم ووجهته المقبلة، ووفقاً لرومانو فإنه سيحسم كل شيء بشأن مستقبله في شهر مارس أو أبريل المقبلين، للوقوف بشكل واضح على المشاريع الرياضية للأندية التي ترغب في الحصول على توقيعه بالصيف المقبل.

وينوي الريال بذل كل جهده لضم هالاند مقابل مبلغ مالي مع إمكانية الزج ببعض الأسماء في الصفقة لتخفيض المبلغ المدفوع نقداً لخزينة دورتموند.