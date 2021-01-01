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واللا: ثقة الجمهور برئيس الحكومة آخذة بالتآكل

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واللا: ثقة الجمهور برئيس الحكومة آخذة بالتآكل



القدس المحتلة / سما /

قال المراسل العسكري لموقع "واللا" العبري، أمير بوخبوط، اليوم الثلاثاء، إن ثقة الجمهور برئيس الحكومة نفتالي بينيت آخذة في التآكل. 

 
وأضاف بوخبوط، أن "الأشخاص المحيطين برئيس الحكومة لا يقدمون النصائح الصحيحة له ويزيفون الحقائق، وبالتالي فإن شعبيته آخذه بالتآكل". 
 
وأوضح، "يفشله مستشاريه، ويخلقون توتراً في جهاز الأمن، ويشوشون الجمهور، ويضرون بقدس الأقداس، وفي النهاية؟ لا تجدد أي شيء. والأوضاع تذهب إلى الهاوية".

وفي شهر يونيو الماضي، حصلت الحكومة الإسرائيلية الائتلافية بقيادة الزعيم اليميني المتطرف نفتالي بينيت على ثقة الكنيست، بعد جلسة متوترة شهدت انتقادات إلى جانب طرد بعض.
 
ويضم "ائتلاف التغيير" ثمانية أحزاب لكل منه أيديولوجيته الخاصة، وشكل على أساس اتفاق يتولى بموجبه نفتالي بينيت رئاسة الحكومة في أول عامين قبل أن يسلم المنصب إلى زعيم حزب "هناك مستقبل" الوسطي يائير لابيد.

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