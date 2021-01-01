الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي آب المنصرم

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعا نسبته 14.47% خلال شهر آب الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 114.96، مقارنة بـ 100.43 خلال شهر تموز 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأضاف "الإحصاء" في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن أنشطة الصناعات التحويلية سجلت ارتفاعاً نسبته 15.62% خلال الشهر المرصود، مقارنة بالشهر الذي سبقه، والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت معظم أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا، أهمها: صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، والحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة الملابس، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الأثاث، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنسوجات، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الورق ومنتجات الورق.

كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 11.27%، والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 1.81%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر سجلت هي الأخرى ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04%، والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضا في نشاط صناعة منتجات التبغ فقط.