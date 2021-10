موجة سخرية عارمة .. "جائحة" مواقع التواصل الاجتماعي قد تدمر عالم المشاهير!

وكالات

كان من الممكن أن يؤدي انهيار خدمات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب" إلى تدمير عالم المشاهير، والذي غالبا ما يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي هذه لنشر كل ما يتعلق بحياتهم.

لذلك عندما بدأ انقطاع هذه المواقع في جميع أنحاء العالم واعتذرت شركة "فيسبوك" عن ذلك لاحقا، كانت هناك مخاوف من أن الغياب المطول قد يثير جنون بعض المشاهير وهم يحدقون في شاشاتهم بانتظارعودة المواقع إلى الحياة.

ودفع العطل المفاجئ الجميع للتحول إلى منصة "تويتر" كبديل للتواصل مع متابعيهم، فيما رحب الموقع الرسمي بالجميع، وقال في تغريدة: "مرحبا بالجميع حرفيا"، في إشارة إلى الإقبال الكثيف على المنصة في ظل تعطل "فيسبوك". ورد حساب "واتساب" الرسمي على تغريدة "تويتر" بكلمة: "مرحبا".

وعلق نجوم مثل ريس ويذرسبون وسنوب دوغ وأديل وحتى دوللي بارتون وآخرون ساخرين من الانقطاع الكارثي في جميع أنحاء العالم، ووصف البعض ما يحصل بالجائحة.

ونشرت النجمة دوللي، 75 عاما، ميما لها وهي تمر عبر أبواب الصالون المتأرجحة معلقة: "الجميع ذهب إلى تويتر اليوم بينما فيسبوك وانستغرام وواتس آب معطل".

فيما شجع مغني الراب سنوب دوغ متابعيه على التدخين من خلال التغريد قائلا: "هناك عطل.. لفة واحدة وكن منتجا".

وبعد 4 ساعات من الانقطاع، بحثت الممثلة كاثرين تيلديسلي عن طريقة مثالية لتوحيد متابعيها، فقررت تصنيف شخصياتها في المسلسلات التليفزيونية. وغردت الممثلة: "شخصية فف فريندز ؟؟؟"، وسرعان ما غمرتها مئات الإجابات.

وتساءل النجمة تامزان أوثويت في تغريدة: "لا انستغرام، لا واتس اب، لا بنزين.. هل يحدث شيء أكبر هنا؟".

وكان لدى نجمة الواقع الحامل لورين جودجر أفكار حول ما سيحدث إذا حدث انقطاع التيار الكهربائي في أكثر اللحظات غير المناسبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت على تويتر: "يا إلهي، لقد أدمننا على وسائل التواصل الاجتماعي، نتساءل لماذا انقطعت! قلت تخيل أنك نشرت للتو صورة ولا تريدها.. أوف لا يمكنني حذفها الآن".

أما نجم "Geordie Shore" السابق ريكي غوارناتشيو، فقد جعله الانقطاع يحن إلى الماضي، حيث كشف: "هاها لأول مرة أرسلت رسائل نصية قصيرة SMS منذ سنوات".

وسخرت مؤلفة الأغاني المرشحة لجائزة الأوسكار ديان وارن: "هل هذا يعني أن 4000 صديق على فيسبوك ليسوا أصدقاء حميمين حقا؟".

وقالت الكاتبة والكوميدية بيث لابيدس مازحة: "تعطل فيسبوك وإنستغرام هو الشيء الأكثر استرخاء الذي حدث طوال العام".

وأعاد العداء الأولمبي يوسين بولت نشر ميم أظهر نفسه يحمل علامة "تويتر" فوق صورته متقدما بفارق كبير عن المتسابقين الآخرين الذين لديهم علامات "فيسبوك" و"انستغرام" و"واتس آب". وعلق: "من فعل ذلك".واستخدم دوني واهلبيرغ من "New Kids on the Block"، الذي أعلن أنهم سيقومون بجولة العام المقبل، انقطاع الخدمة كمزحة وفرصة ترويجية عندما كتب: "فكر أن #Blockheads حطمت انستغرام وفيسبوك مرة أخرى".

وعلق جاك دورسي على تغريدة لشخص يدعي أن نطاق موقع فيسبوك معروض للبيع، قائلا: "كم السعر؟".

وكانت حسابات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" الرسمية على "تويتر"، قد أكدت في وقت سابق وجود عطل يواجه مستخدمي التطبيقات حول العالم، وقالت "فيسبوك" في تغريدة: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".