هكذا رد حبيب عندما عرض عليه الأسطورة فيرغسون شرب النبيذ

وكالات

كشف البطل السابق للفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف، عن تفاصيل واقعة طريفة جرت بملعب "أولد ترافورد"، السبت الماضي ، خلال متابعته لقاء مانشستر يونايتد ضد إيفرتون، في الدوري الإنجليزي.



وقال حبيب: "أنا لا أخجل من كوني مسلما. يعلم جميع أصدقائي أنني آكل الأكل الحلال ولا أشرب الخمر.. اليوم كنا في أولد ترافورد مع باتريس إيفرا، ويوسين بولت، والسير أليكس فيرغسون الذي عرض علي شرب النبيذ".



وأضاف: "لم أعرف كيف أوضح لفيرغسون بأنني مسلم ولا أشرب، لذا قلت له إن فعلت ذلك فسأحطمكم جميعا.. وقد فهموني".

ونشر مانشستر يونايتد عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأسطورة رياضة الفنون القتالية المختلطة، مرحبا به في "مسرح الأحلام".



وظهر حبيب في إحدى الصور وهو يتجاذب أطراف الحديث مع المدرب الأسطوري ليونايتد، الاسكتلندي أليكس فيرغسون، والعداء الجامايكي الشهير يوسين بولت، ومدافع مانشستر يونايتد السابق، باتريس إيفرا.

ويذكر أن حبيب معروف عنه عشقه الكبير لكرة القدم، وتشجيعه لنجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يرتبط معه بعلاقة صداقة، حيث سبق للثنائي أن التقيا أكثر من مرة والتقطا سويا صورا تذكارية في عدة مناسبات، كما أكد البطل الروسي في أكثر من مرة، أنه على تواصل دائم مع النجم البرتغالي.