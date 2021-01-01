  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مجلس الشيوخ الأميركي يُرجئ التصويت على تمويل صواريخ "القبة الحديدية"

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الشيوخ الأميركي يُرجئ التصويت على تمويل صواريخ "القبة الحديدية"



القدس المحتلة / سما /

أرجأ مجلس السيوخ الأميركي، الليلة الماضية، التصويت على مقترح تمويل خاص لإسرائيل لشراء صواريخ اعتراضية لـ"القبة الحديدية"، بمبلغ مليار دولار، في أعقاب معارضة السيناتور الجمهوري راند بول.

وكان مجلس النواب الأميركي قد صادق على هذا التمويل قبل أسبوعين. لكن السيناتور بول اعترض على ذلك وقال إنه لا ينبغي أن تخصص الولايات المتحدة تمويلا خاصا لـ"القبة الحديدية" وإنما أن تستخدم المساعدات التي خُصصت لأفغانستان.

وطرح مقترح تمويل "القبة الحديدية" رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي بوب مينندز. وإثر معارضة بول، انتقلت الموضوع للتصويت عليه بإجراءات عادية، التي يمكن أن تستغرق عدة أسابيع.

وقال بول إنه يؤيد إسرائيل، لكن النقاش ينبغي أن يتمحور حول مصدر التمويل، مضيفا أن "الولايات المتحدة لا يمكنها إعطاء مال ليس بحوزتها".

ويذكر أن مجلس النواب الأميركي كان قد صادق قبل أسبوعين على تمويل الصواريخ الاعتراضية لـ"القبة الحديدية"، بأغلبية 420 صوتا، ومعارضة 9 نواب. وجاء ذلك بعد أسبوع من إسقاط المقترح في أعقاب معارضة نواب من الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي.

الأكثر قراءة اليوم

عطل مفاجئ يصيب فيسبوك وانستغرام وواتساب

نقيب موظفي غزة يكشف موعد صرف راتب شهر سبتمبر

ستوكهولم: نهاية مأساوية لصاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد

العطل العالمي.. السر في ما فعله "فيسبوك" في الصباح

تفاصيل جديدة عن قضية مقتل نزار بنات: اللجنة الأمنية وضعته على رأس قائمة المطلوبين

وزير الصحة الاسرائيلي يوضح بشأن اجتماعه مع ابو مازن.. ساعر والليكود يعتبراه صفعة و“بلا معنى”

الأردن.. الديوان الملكي يكشف حقيقة وجود ثروات سرية للملك عبدالله الثاني في الخارج

الأخبار الرئيسية

عباس

قناة عبرية تزعم :الرئيس عباس يوافق على مناقشة مسألة رواتب الأسرى مع "إسرائيل"

اسرى

صحيفة: حماس تحذر "إسرائيل" عبر مصر وهذا موقف الحركة من صفقة التبادل..

-----

عودة "فيسبوك" و"واتس آب" و"انستغرام" للعمل بعد ساعات من الانقطاع

العطل العالمي.. السر في ما فعله "فيسبوك" في الصباح

الرئيس

يديعوت: إلى اليسار و”أبو مازن”.. لا تحلموا بعودة “رابين2”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية