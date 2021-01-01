رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس محمود عباس خلال استقباله المبعوث الأميركي هادي عمرو على ضرورة وقف النشاطات الاستيطانية، وعمليات ضم الأراضي، ووقف التصعيد الإسرائيلي على الأسرى، والاستعداد الفوري للذهاب إلى عملية سياسية قائمة على قرارات الشرعية الدولية.

كما أبرزت: تعطل خدمات "واتساب" و"فيسبوك" و"انستغرام" في انقطاع غير مسبوق استمر قرابة 6 ساعات.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس يستقبل المبعوث الأميركي: الوضع الحالي لا يمكن القبول به أو استمراره، ويؤكد ضرورة وقف النشاطات الاستيطانية وعمليات ضم الأراضي ووقف التصعيد الإسرائيلي على الأسرى

- الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ويخطر بهدم منشآت جنوب الخليل ومستوطنون سرقوا ثمار زيتون شمال سلفيت

- محكمة الاحتلال العليا تقترح "تسوية" قبل البت بتهجير 4 عائلات فلسطينية من الشيخ جراح

- ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ووضع صحي حرج يعاني منه الأسير أحمد قاسم

- مجلس الوزراء يعتمد الإطار العام لاستراتيجية الإعلام الحكومي ويصادق على سياسة لدفع الإلكتروني ووثيقة حوكمة منظومة الخدمات الإلكترونية

- تعطل خدمات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"

- لجنة الانتخابات تصدر بيانا حول مشاركة القدس والمخيمات والأسرى في الانتخابات المحلية

"الأيام":

- مواجهات عقب عمليات اقتحام لرام الله ويعبد وإخطار بهدم مساكن ومنشآت في مسافر يطا ومستوطنون ينفذون اعتداءات في بورين

- الرئيس يستقبل المبعوث الأميركي هادي عمرو: الوضع الحالي لا يمكن القبول به أو استمراره

- مضرب عن الطعام منذ 82 يوما: الاحتلال ينقل الأسير الفسفوس للمستشفى بعد تدهور صحته

- "العليا" تمهل عائلات الشيخ جراح شهرا "للتسوية" مع الشركة الاستيطانية وتحول أفرادها إلى "مستأجرين" مهددين بالتهجير

- القدس: البدء بترويج خطة بناء 10 آلاف وحدة استيطانية في مطار عطروت

- الأسير محمد العارضة يدخل إضرابا مفتوحا عن الطعام

- تعطل خدمات "واتساب" و"فيسبوك" و"انستغرام" في انقطاع عالمي

"القدس":

- "العليا" الإسرائيلية تجدد اقتراح التسوية المرفوض لقضية لشيخ جراح قبل البت في تهجير 4 عائلات من الحي

- خلال استقباله المبعوث الأميركي: أبو مازن يؤكد استعداده للذهاب إلى عملية سياسية ويشدد على أهمية تطبيق رؤية بايدن بحل الدولتين

- مستوطنون يقطعون أشجارا في بورين والاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله وحملة اعتقالات واسعة تطال أسرى محررين

- عطل مفاجئ يصيب عددا من مواقع التواصل الاجتماعي

- 12 وفاة و1559 إصابة بكورونا في الضفة والقطاع

- مجلس الوزراء يعتمد الإطار العام لاستراتيجية الإعلام الحكومي

- 188 مستوطنا يستبيحون الأقصى بحماية القوات الخاصة