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الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الخليل بينهم صحفي

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اربعة مواطنين بينهم صحفي، وذلك خلال حملة مداهمات وتفتيش نفذتها في مدينة الخليل، وبلدتي سعير والشيوخ.

وقالت مصادر امنية ، إن قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمة وتفتيش في عدة احياء بمدينة الخليل، وفتشت منزل الشقيقين جمال ورامي كرامة، قبل اعتقالها لشقيقهم الصحفي راضي كرامه الذي يعمل مراسلا لإذاعة محلية.

كما واعتقلت المواطن فاروق عبد ربه عاشور عقب مداهمة وتفتيش منزله بالمدينة.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال بلدتي سعير والشيوخ شمال شرق الخليل، واعتقلت المواطنين محمد عبد الله جرادات، واحمد عبد ربه الحلايقه.

#الاحتلال #الخليل

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