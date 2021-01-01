اعتقال شاب من سيريس ومواجهات مع قوات الاحتلال في يعبد

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، شابا من قرية سيريس على حاجز عسكري، فيما اندلعت مواجهات في بلدة يعبد جنوب غرب جنين اسفرت عن وقوع إصابات بالغاز.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علاء الدين حمدان أبو خضر من قرية سيريس أثناء مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس.

الى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد واوقفت عددا من المواطنين وأجرت عمليات تحقيق ميدانية معهم ما أدى الى اندلاع مواجهات مع تلك القوات التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع ما أدى إلى وقوع إصابات بالغاز.