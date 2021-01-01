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"فوربس": زوكربرغ يخسر حوالي 7 مليارات دولار جراء تعطل "فيسبوك"

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"فوربس": زوكربرغ يخسر حوالي 7 مليارات دولار جراء تعطل "فيسبوك"



وكالات

أفادت مجلة "فوربس" بأن مؤسس موقع "فيسبوك" مارك زوكربرغ خسر حوالي 7 مليارات دولار بسبب تراجع أسهم "فيسبوك" بنسبة 5% في أعقاب تعطل منصتها للتواصل الاجتماعي.

وحسب بيانات "فوربس"، فإن ثروة زوكربرغ تقلصت بمقدار 6.9 مليار دولار مساء الاثنين، لتصل إلى 115.8 مليار دولار.

وخسرت أسهم "فيسبوك" في بورصة "ناسداك" بنسبة 5.63% عن المستوى الذي كانت فيه عند الإغلاق يوم الجمعة، ووصلت قيمتها إلى 323.69 دولار للسهم.

ويأتي ذلك على خلفية عطل في عمل موقع "فيسبوك" وبعض المنصات الأخرى التابعة لها، وخاصة "إنستغرام" و"واتساب".

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