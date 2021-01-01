الطقس: أجواء معتدلة في معظم المناطق

رام الله/سما/

يكون الجو اليوم، الثلاثاء، معتدلاً في معظم المناطق نهارا باردا نسبيا في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وغدا، الأربعاء، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق نهارا باردا نسبيا في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الخميس، يكون الجو حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.