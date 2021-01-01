مغني الراب الفلسطيني "شب جديد"يعتذر للشعب المصري والعربي

وكالات/سما/

تعقيبا علي الهجوم الشديد الذي تعرض له مغني الراب الفلسطيني «شب جديد» ، بعد مشاركته مروان بابلو، حفلا غنائيا، وغنائه ابتهال «مولاي» مع تغيير كلماته، لتكون «مروان يا مروان» قدم «شب جديد» اعتذارا للشعب المصري والعربي.



حيث نشر مقطع فيديو عبر خاصية «الستوري» على حسابه الرسمي في موقع الصور والفيديو «إنستغرام» قائلاً: «السلام عليكم أما بعد، أحب أقدم اعتذاري للشعب المصري الحبيب والجمهوري والأمة الإسلامية والدولة مصر ونقابة الفنانين ونقابة الموسيقيين، والمصنفات والأخص حبيبي وأخوي مروان بابلو».

وتابع قائلاً: «أعتقد أن ما حدث بسبب قلة حنكة وقلة خبرة في التعامل مع الجمهور ولم أتوقع أنه أمر حساس لهذه الدرجة، وإحنا مش كفار ولا ملحدين، ولا جايين ننشر الإلحاد في مصر».

كانت نقابة المهن الموسيقية قررت منع التعامل مع مروان بابلو باعتباره أحد مؤدي الراب، وجاء في بيان من النقابة أن مروان بابلو ليس عضوا في النقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد.

وأكد البيان أن نقابة الموسيقيين أخطرت كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار لأنه تناول في إحدى حفلاته إبتهالا دينيا ثابتا ويحمل معاني روحانية وقيما سامية لدى المصريين واستهان بهذا الدعاء بابتذال وافراغه من محتواه الأخلاقي وجعله وكأنه عن ذات المؤدي فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل».

كذلك أعرب أحمد ممدوح حفيد الشيخ سيد النقشبندي عن استيائه وأسرته من تحريف ابتهال جده الشهير» مولاي» في حفل مغني الراب مروان بابلو الأخير في المنارة.

وقال أحمد ممدوح، حفيد النقشبندي، المغني الأصلي للأغنية، إنه مستاء من تحريف كلمات الابتهال هو وكل العائلة، ولا يجب السكوت على هذا الأمر

مشيرا إلى أن سيد النقشبندي قيمة وقامة في العالمين العربي والإسلامي، ولا يجب تحريف ابتهال من أشهر الابتهالات الموجودة في العالم حتى أن تقوم الساعة».