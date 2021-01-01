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حماس تنظم مهرجانًا بغزة لتكريم شهداء الضفة والقدس

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 05:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنظم مهرجانًا بغزة لتكريم شهداء الضفة والقدس



غزة/سما/

 نظّمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الإثنين، مهرجانا في قطاع غزة، تكريما لعائلات شهداء قتلهم الجيش الإسرائيلي في مدن وبلدات فلسطينية خلال الشهر الماضي.

وشارك المئات من الفلسطينيين، وعناصر من كتائب القسام الجناح المسلح للحركة، في المهرجان الذي أُقيم بمدينة غزة.

وقال إياد أبو فنونة، في كلمة له نيابة عن “كتائب القسام” بالضفة الغربية: “حالة الاشتباك المسلح (مع الجيش الإسرائيلي) التي تكررت في الضفة الغربية خلال الأسابيع الماضية، هي في ازدياد وتطور”.

وأضاف: “عدونا (إسرائيل) سوف يدفع ثمن جرائمه التي يرتكبها تجاه شعبنا”.

ولفت إلى أن “الضفة الغربية مخزون استراتيجي للمقاومة والعمليات النوعية”.

وتابع أن “الاغتيالات والاعتقالات وهدم البيوت والتضييق على سكان الضفة الغربية لن يزيدنا إلا إصرارا وقوة وثباتا”.

وفي 26 و 30 سبتمبر/أيلول الماضي، قتلت إسرائيل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية وجنين وقطاع غزة.

#حماس #تكريم الشهداء #القدس

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